Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Başiskele Belediyesi 74 Hizmet Aracı Teslim Töreni"ne katıldı.

Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, araçlar için üretici firmayı tebrik etti.

Varank, 2021 yılına güçlü bir giriş yapıldığına dikkat çekti:

"OSB'lerdeki elektrik tüketim verileri ve tüketici talebine ilişkin verilere de baktığımızda 2021 yılına güçlü başladığımızın sinyallerini alıyoruz. Yoğun aşılamayla pandeminin etkilerini geride bırakarak, 2021 yılında Türkiye'nin rotasını üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz."

CHP'li belediyelere kar eleştirisi

Bakan Varank, CHP'li belediyeleri eleştirdi. Geniş imkanlara sahip bazı belediyelerin görevlerini layıkıyla yerine getiremediklerini söyledi:

"Bazı CHP'li büyükşehir belediyelerinin, şu son günlerde yaşanan kar yağışında nasıl sınıfta kaldıklarını ibretle izliyoruz. Belediyelerin yetersiz kaldığı yerde karayolları ekiplerimiz canla başla mücadele ediyor. Biliyorsunuz bazıları kayak tatilini çok seviyor. Ama bu işler böyle kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin bir yönetim bekler. Tuzlukla yolları tuzlarsanız tabii ki netice alamazsınız. Burada hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem İlçe Belediye Başkanımıza sordum; Kocaeli'de bir sıkıntı yaşanmadı. Hamdolsun AK Partili belediyeler 24 saat hizmette. Başiskele Belediyemiz bugün teslim aldığı araçlarla hizmetlerini artık çok daha etkin bir şekilde sürdürecek."

Bakan Varank, araçları inceleyerek yetkililerden bilgi de aldı. Daha sonra test sürüşü gerçekleştirdi.