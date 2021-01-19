Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emniyet’e PAK geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Emniyet bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek üzere Polis Arama Kurtarma birimi kuruldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından, Türk Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) birimi personellerinin eğitim görüntülerini paylaştı.
#PAK geliyor@guvenlikdaire pic.twitter.com/YZIRaT2XkQ— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 19, 2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PAK birimlerinin cuma günü faaliyete başlayacağı bilgisini vermişti.
PAK personeli, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzman ekiplerinden arama kurtarma eğitimi alarak, afet ve acil durumlarında görev alabilme kapasitesine erişmişti.
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