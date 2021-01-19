Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırıda 10 kişi yaralandı
[afganistan bombalı saldırı]
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi yaralandı.
Uruzgan Valisi Muhammed Ömer Şirzad, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Vali Şirzad, saldırıda aralarında sivillerin bulunduğu 10 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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