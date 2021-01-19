Hint medyasındaki haberlere göre, Gujarat'ın Surat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzaklığındaki Kosamba köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Kim-Mandvi Yolu'nda seyreden şeker kamışı yüklü traktörle kamyon çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, kaldırıma çıkarak burada uyuyan göçmen işçileri ezdi.

Kazada, 12 işçi olay yerinde, 3 işçi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan 6 işçinin tedavisi hastanede sürüyor.

Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından kazayla ilgili yaptığı paylaşımda, Surat'taki kamyon kazasında ölenler için üzüntüsünü dile getirdi.