ABC News'in Avustralya basınına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanlık Ofisi İcra Dairesi'nden gönderilen mektupta, Canberra yönetiminin iki ABD şirketini haber kaynakları için ödeme yapmaya zorlayacak yasa teklifinden duyulan endişeye dikkat çekildi.

Mektupta, Avustralya'dan Facebook ve Google aleyhine işleyecek yasa teklifi konusunda geri adım atması talep edildi.

Avustralya düzenlemeye gidileceğini duyurdu

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandıkları içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Facebook tepki verdi

Bunun ardından Facebook, yasa teklifi kabul edilirse kullanıcılarını Avustralya'da haber içeriğini paylaşmaktan alıkoymakla tehdit etmişti.

Canberra Üniversitesi'nin 2020 Dijital Haber Raporu'na göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.

