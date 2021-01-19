Beyaz Saray'a yakın bir noktada 2 büyük askeri araç ve elleri tetikte bekleyen ulusal muhafızlar yer alıyor.

Washington yemin törenine hazırlanıyor. Kentte önlemler arttırıldı. Binlerce ulusal muhafız tekrar tekrar soruşturuluyor. Washington ve komşu eyaletlerde yemin günü ‘evde kalın’ uyarısı yapıldı. 13 metro istasyonu 21 Ocak’a kadar kapalı olacak. pic.twitter.com/2PBgDPl5JR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2021

13 metro istasyonu 21 Ocak'a kadar kapalı

Yaklaşık bir haftadır kapalı olan 13 metro istasyonu, yemin töreni bitene kadar kapalı kalmaya devam edecek.

[Fotoğraf: Reuters]

Ulusal muhafızlar için soruşturma çağrısı

Savunma Bakanlığı, içeriden bir saldırı olmasını önlemek için FBI'dan ulusal muhafızlarla ilgili soruşturma yapılmasını istedi.

"Sokağa çıkmayın" çağrısı

Washington, Virginia ve komşu eyaletlerde yaşayanlara, yemin töreni gününde "evde kalın" uyarısı yapıldı.

Bu uyarının bir yasak olmadığı, tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Siyahi olayların simgesi: Tahta plakalar

Washington halkı, yazın yaşanan olaylarda tahta plakalarla önlemlerini almıştı.

İş yeri sahipleri, yemin töreninde yaşanabilecek olaylara karşı, yine plaza önündeki dükkanlarını tahta plakalarla kapladı.