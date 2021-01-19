Obrador, "Göç reformu taahhüdünün yerine getirilmesi gereken zamanın geldiğini düşünüyorum. Bu, bizim umduğumuz şey." dedi.

Meksika Devlet Başkanı, Biden’ın, seçim kampanyasında göç reformunu sonuçlandırmayı önerdiğini vurguladı.

Obrador'un açıklaması, yaklaşık 7 bin göçmenin Orta Amerika ülkesi Honduras’tan Guatemala’ya geçişi sırasında geldi.

ABD ile Meksika hükümetleri arasında 8 Haziran 2019'da varılan "Meksika'da Kal" adlı mutabakat gereği, bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da bekletiliyor.