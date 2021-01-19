Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'dan ABD'ye 'göç reformu' çağrısı
Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD'ye göç politikasında önemli reformlar yapma çağrısında bulundu.
Obrador, "Göç reformu taahhüdünün yerine getirilmesi gereken zamanın geldiğini düşünüyorum. Bu, bizim umduğumuz şey." dedi.
Meksika Devlet Başkanı, Biden’ın, seçim kampanyasında göç reformunu sonuçlandırmayı önerdiğini vurguladı.
Obrador'un açıklaması, yaklaşık 7 bin göçmenin Orta Amerika ülkesi Honduras’tan Guatemala’ya geçişi sırasında geldi.
ABD ile Meksika hükümetleri arasında 8 Haziran 2019'da varılan "Meksika'da Kal" adlı mutabakat gereği, bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da bekletiliyor.
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