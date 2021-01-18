ABD’de Donald Trump yönetimi, göçmenlere karşı sert bir politika izlemişti.

Göçmen kotaları düşürülmüş, Meksika'da sınırında çok sayıda çocuk ailelerinden ayrılmış ve daha birçok uygulama hayata geçirilmişti.



Ancak yeni Başkan seçilen Joe Biden’ın, 20 Ocak’ta yemin edip göreve başlamasıyla bu meseleye de müdahale eden çok sayıda kararnameyi imzalaması öngörülüyor.

Yeni yönetimde yasa dışı göçmenlerin vatandaşlık elde edebilmesinin kolaylaştırılması da gündemde.

Gelişmeleri takip eden göçmenler ise ABD'ye doğru harekete geçti.

Rota: Honduras-Guatemala-Meksika-ABD

Honduras'tan 13 Ocak'ta yola çıkan göçmenler, sırasıyla Guatemala, Meksika ve ardından ABD'ye geçişi planlıyorlar.

Yolculuğun ilk etabını tamamlayan, yani Guatemala'ya geçen göçmen sayısının şu ana kadar 9 bini bulduğu belirtiliyor.

[Grafik: TRT Haber - Şeyma Özkaynak]

İlk müdahale Guatemala'da

Guatemala'ya varan kişiler Chiquimula şehrinde ordu güçleri tarafından durduruldu.

Ordu, kontrol noktasından geçemeye çalışanlara müdahale etti, çok sayıda kişi yaralandı.

Göçmenlerin yolculuğunun önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceği merak konusu.

Meksika da uyardı

Meksika yönetimi de göçmenlerin yasa dışı geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Güvenlik güçleri sınır bölgelerinde tedbirleri artırma kararı aldı.

[Meksika Ulusal Muhafızları, göçmenlerin geçişini engellemek üzere görev yerlerine gidiyor. | Fotoğraf: Reuters]

ABD ile Meksika hükümetleri arasında 8 Haziran 2019'da varılan "Meksika' da Kal" mutabakatı gereği, bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen 3'üncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da bekletiliyor.