3 Haziran 1951’de Hammonton, New Jersey’de Jill Tracy Jacobs adıyla doğan Jill Biden, Sicilya kökenli.

Çocukluğunu anne babası ve dört küçük kız kardeşiyle birlikte Willow Grove’da geçirdi. Babası bankacı, annesi ise ev kadınıydı.

1969 yılında Bill Stevenson ile evlendi ve aynı yıl üniversiteden mezun oldu.

Joe Biden ile tanışması

İngilizce Profesörü olan Jill Jacobs siyasetle ve Joe Biden ile ağabeyi sayesinde tanıştı.

Joe Biden 3 yıl önce ilk karısı Neilia ve bir kızını 1972'de bir araba kazasında kaybetmişti.

Joe Biden buluşmaya makosen ayakkabı ve spor ceketle gelince Jill Jacobs "Tanrım, bu bir milyon yıl sonra bile asla işe yaramayacak" diye düşündü. Biden kendisinden ayrıca 9 yaş büyüktü. Ancak ikili iyi anlaştı.

5'inci teklifte evliliği kabul etti

Biden Jacobs’a evlilik yüzüğünü ise ancak 5 evlilik teklifinden sonra takabildi.

Jill Biden, eşini ve kızını kaybederek kalan iki çocuğu ile büyük yıkım yaşayan Joe Biden’ı hayata döndürdü.

Jill bana hayatımı geri verdi

Biden 2007 anılarında şöyle yazdı: "Jill bana hayatımı geri verdi. Ailemi yeniden toparlamamı sağladı."

Jill Biden, annelik yaptığı Joe Biden’ın oğullarını kendi çocukları gibi benimsedi.

Biden’ın oğullarından Beau Biden 2015 yılında 46 yaşındayken beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğinde Joe Biden kadar Jill Biden de yıkıldı.

İkili yine zor günleri birlikte atlattı.

Eğitimciliğe devam edecek

İngilizce Profesörü ve buz hokeyi tutkunu Jill Biden iki yüksek lisans derecesi var.

Kendini ömür boyu eğitimci olarak tanımlayan Jill Biden ilk profesör ünvanlı ve Beyaz Saray’da olduğu sürece çalışmaya devam eden ilk First Lady olacak.

Aslında Jill Biden Beyaz Saray’a yabancı değil. Barrack Obama döneminde de ikinci Lady olarak da çalışmayı sürdürmüştü.

Prof. Biden, çabalarını kadın sorunları, özellikle meme kanserini önleme konusunda bilinçlendirme, eğitimin önemini vurgulayarak ve askeri ailelere yardım etmeye odakladı.

Bir röportajda Jill Biden, “Çalışmayı seviyorum. Sizin pek çok okuyucunuz gibi ben de çalışan bir kadınım. Öğretmek benim tutkum. Yapmayı sevdiğim şey. Kariyerim ve hayatımın gerçek bir odak noktası. Dolayısıyla başa çıkabileceğimi ve başkan eşlerinin yapmak istediği her şeyi yapabileceğimi hissediyorum” diye konuştu.

Eşini bodyguard gibi koruyor

Jill Biden başka bir rolle de tanınıyor: Kocasının koruyucusu... Jill Biden Demokrat partinin bir Kongresi sırasında bir protestocunun eşine yaklaştığını farkederek koltuğundan fırladı ve olaya müdahale etti.

Eşinin mitinglerinde bu tarz olaylara imza atan First Lady’nin koruma işini Beyaz Saray’da iken Gizli Servis üstlenecek.

Melanie'ye çok uzak

Melanie Trump’ın Jill Biden ile herhangi bir iletişim kurmamış olması dikkat çekiyor.

Eşleri gibi First Lady’ler arasında da soğuk rüzgarlar esiyor.

Yemin töreninde de beklenen temas gerçekleşmeyecek gibi duruyor.

Zira Trump’ların yemin töreninde bulunmaması gündemde.

Trump'ın törenin yapılacağı gün olan 20 Ocak sabahı erken saatlerde Washington'dan ayrılacağı ve büyük ihtimalle Florida'ya yerleşeceği belirtiliyor.

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri Biden'ın kazanmasının ardından seçimlerde hile olduğunu savunmuş ve Biden'ın yemin törenine katılmayacağını belirtmişti.



