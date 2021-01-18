Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 79 bin 11 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 278 bin 299’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 688 bin 882'ye çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da görüldü.

