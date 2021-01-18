Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika kıtasında Covid-19 vaka sayısı artıyor
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 278 bin 299’a yükseldi.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 79 bin 11 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 278 bin 299’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 688 bin 882'ye çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da görüldü.
Etiketler: Afrika
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