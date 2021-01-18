Çin’de geçen hafta altın madeninde patlama oldu.

Mahsur kalan madencilere ulaşmak için açılan kuyudan çelik halatlar uzatması ile madencilerin hayatta oldukları tespit edildi.

Yetkililer, madenin beşinci orta bölümünde 11 madencinin, altıncı orta bölümünde ise 1 işçinin olduğunu belirledi.

"Kurtarma ekibinin durmamasını istiyoruz"

Göçük altında bulunan 12 işçi, kurtarma ekiplerine ilaç istekleri ve bulundukları durumu anlatan yazılı bir not gönderdi.

[Göçük altında kalan işçilerin yazdığı not | Fotoğraf: DHA]

Göçük altında kalan işçilere ait notta, “Acil olarak ağrı kesici, tıbbi bant, harici antiinflamatuar ilaçlara ihtiyacımız var ve 3 kişinin yüksek tansiyonu var. Kurtarma ekibinin durmamasını diliyoruz, böylece hala ümidimiz olabilir. Teşekkürler” yazıyordu.

12'si kurtarıldı

Bir hafta boyunca arama kurtarma ekibi, madencileri kurtarmak için hummalı bir çalışma yürüttü. 12 madenci, mahsur kaldıkları yerden çıkarılabildi.

Henüz iletişim kurulamayan diğer 10 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, madenin beşinci orta bölümünde 11 madencinin, altıncı orta bölümünde ise 1 işçinin olduğunu söyledi.