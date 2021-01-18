2 Samsung biriminin tartışmalı birleşmesinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle süren dava sonuçlandı.

Güney Kore Seul Yüksek Mahkemesi, Samsung‘un Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong'ın 2,5 yıl hapis cezasının çarptırılmasına karar verdi.

Lee, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanmıştı.

Lee, Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükümet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı olan babasının, 2014 yılında kalp krizi geçirmesinin ardından şirketin kontrolü Lee'nin elinde bulunuyordu.

Eski Devlet Başkanı da cezalandırılmıştı

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, eski devlet başkanı Park Geun-hye'ye rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı.

Güney Kore'nin ilk muhafazakar kadın lideri, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalar nedeniyle 2017'de görevinden azledildi.

Suçlamalara bağlı olarak tutuklanan Park, farklı suçlardan hüküm giyerek mahkum oldu.

Savcıların geçen yıl temmuz ayında Park'ın cezasının indirilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, eski Devlet Başkanı'nı "haraç almak" ve bazı görevleri suistimal suçlarından aklanmıştı. Park için istenen 25 yıl hapis cezası 22 yıla indirilmişti.

Öte yandan, eski Devlet Başkanı, daha önce dava dosyasından ayrılan, seçim yasalarını ihlal ve zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekecek.