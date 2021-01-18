2020 ABD Başkanlık seçimleri...

Ülke tarihinin en ses getiren ve en tartışmalı seçimlerinden biri oldu.

Trump'la geçen 4 zorlu yılın ardından, karar bu kez Joe Biden'dan yana kullanıldı.

3 Kasım'da yapılan seçimde, Biden yüzde 51,4 oy oranı ile, Beyaz Saray'daki koltuğa oturmaya hak kazandı.

Ancak kesinleşen seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana geçen süreçte, ülke Beyaz Saray'dan Kongre Binasına, sosyal medyadan sokağa kadar her yerde adeta bir demokrasi sınavı vermeye başladı.

Trump sonuçları kabul etmedi

Seçimlerde 232 delegeye ulaşan ABD Başkanı Donald Trump, kesinleşen sonuçları kabul etmedi. Oy işlemlerinde usulsüzlükler olduğunu öne sürdü.

"Milyonlarca postayla oy, bunu talep etmeyen kişilere gönderildi. 71 milyon yasal oy. Görevi başındaki bir başkanın aldığı en yüksek oy. Seçimi biz kazandık"

Trump'ın Avukatı Rudy Giuliani de ellerinde seçimlerde büyük oranda usulsüzlük ve sonuçları Trump'ın lehine çevirecek kadar çok delil olduğunu öne sürdü. "Bu bir zafer değil, bu bir hile" dedi.

Venezuela, Küba ve Çin gibi komünist ülkelerin seçimler üzerinde ciddi etkisi olduğunu iddia etti.

Ancak Trump'ın iddialarına ve yapılan tüm itirazlara rağmen Biden, 306 delegeyle, zaferini ilan etti.

Kaosun fitilini ateşleyen çağrı

Trump'ın itirazlarına rağmen seçim sonrası takvim, olağan sürecinde işlemeye başladı.

Kesin sonuçların ilanının ardından, ABD Kongresi 3 Kasım’da yapılan seçimlerin Seçiciler Kurulu sonucunu onaylayacak ve Biden resmen ABD'nin yeni başkanı olacaktı.

Ancak Trump, hem sosyal medya üzerinden hem de yazılı olarak destekçilerine Kongre binasına yürüme çağrısı yaparak kaosun fitilini ateşleyen çağrılarda bulundu.

"Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım."

Trump'ın çağrısı destekçileri tarafından yanıtsız kalmadı ve Proud Boys'un başını çektiği aşırı sağ gruplar harekete geçti.

Başkanlık onayına kanlı baskınla engel

Çağrıya yanıt veren ve başkanlık seçim sonuçlarını protesto eden Trump destekçileri, önce Kongre binasına yürüdü, ardından binayı işgal etti.

Dünyanın en korunaklı yerlerinden biri olan bina, dakikalar içinde Trump destekçileri tarafından basıldı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi de yaralandı. Kongre binası, 200 yıl sonra ilk kez böyle bir baskına şahit oldu.

Donald Trump destekçilerine şiddete son verme çağrısında bulunarak evlerine dönmelerini istedi. ABD basını ise olaylardan tamamenTrump'ın sorumlu olduğunu yazdı.

Baskının ardından ülkede 15 günlük acil durum ilan edildi. ABD medyasına yansıyan haberlerde acil durumun 21 Ocak tarihine kadar süreceği bilgisi yer aldı.

Facebook ve Twitter, Trump'ın yayımladığı ve protestoculara itidal çağrısı yaptığı video mesajını platformdan kaldırdı.

Olayın soruşturulması için FBI devreye girdi, sosyal medyadan fotoğraflar yayınlandı ve kongreye saldıranların peşine düşüldü.

Washington DC’deki asker sayısı Afganistan ve Irak’takini geçti

Washington'daki kanlı saldırıya tepkiler sürerken, 20 Ocak'ta yapılacak devir teslim töreni için şehride adeta kırmızı alarm durumuna geçildi.Ulusal Muhafiz güçleri devreye sokuldu.

Washington DC’deki asker sayısı Afganistan ve Irak’takini geçti. ABD’nin bu ülkelerde 7 bin 500 askeri var. Başkent Washington’da görevlendirilen ulusal muhafız sayısı ise 20 bin. Trump hakkında azil sürecinin devam ettiği, Biden’ın yemin ederek görevi devralmaya hazırlandığı Kongre’de asker eller tetikte beklemeye başladı.

Washington DC’deki asker sayısı Afganistan ve Irak’takini geçti. pic.twitter.com/CZIQWg1bhv — TRT HABER (@trthaber) January 15, 2021

Devir teslim töreni öncesinde alarm durumu sadece Washington DC ile sınırlı kalmadı. 50 Eyalette olası silahlı saldırılar için yüksek alarm durumuna geçildi.

FBI Direktörü Christopher A. Wray ülke çapındaki yerel kanun uygulayıcılarına “mevcut durum” hakkında bilgi verileceğini açıkladı.

Trump'ın son haftasında ülkedeki son durum

ABD'nin birçok eyaletinde Ulusal Muhafız birlikleri aktive edildi. Özellikle eyalet meclis binaları çevresindeki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Sadece birkaç kentte Trump taraftarlarının ufak çaplı gösteriler yaptığı kayıtlara geçti.

Washington'da ise asker sayısı hala rekor seviyede tutuluyor.

Beyaz Saray çevresine kademeli yüksek bariyerler kuruldu ve kale gibi korunmaya başlandı. Sarayın güvenliği ise Gizli Servis'e emanet edildi.

Bir yandan da iş yeri sahipleri olası bir şiddet gösterisi için mağaza önlerini ve vitrinleri ahşap plakalarla kapatmaya başladı.

Trump devir teslim töreninde yer almayacak

ABD Başkanı Donald Trump, devir teslim töreninde yer almayacağını ancak sorunsuz bir teslim süreci yaşanacağını söyledi.

Başkanın görev teslim törenine katılmaması ABD tarihinde çok görülmese de Trump bu törene katılmayan ilk ABD Başkanı değil.

1865-1869 yıllarında görev yapan 17. ABD Başkanı Andrew Johnson’dan 152 yıl sonra Trump devir törenine katılmayan ilk ABD Başkanı olacak.

1801 yılında John Adams, 1829 yılında John Quincy Adams ve 1869'da Andrew Johnson, başkanlık yemin törenine katılmayan başkanlardandı.



