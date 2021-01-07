Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda Trump destekçileri Kongre binasının dışında protesto düzenledi.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Olaylarda, 4 kişi hayatını kaybetti, en az 52 kişi gözaltına alındı.

Olayların fitili ise Proud Boys'un toplantı öncesi yaptığı protesto çağrısıyla yakıldı.

Peki bu Proud Boys (Gururlu Çocuklar) nasıl ortaya çıktı, kimlerden oluşuyor, ne istiyorlar?

İşte detaylar...

Kanadalı-İngiliz sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından 2016 yılında kurulan Proud Boys, aşırı sağcı, göçmen karşıtı, tamamı erkeklerden oluşan bir grup.

Grubun adı, Disney filmi Aladdin'in müzikal versiyonundan bir şarkıdan geliyor.

Grup üyelerinin çoğunun sokak şiddeti geçmişi bulunuyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Trumpçı fikirleri ve geleneksel cinsiyet rollerini savunan grup üyeleri, kendilerini batılı bir şovanist olarak tanımlıyor.

Üyeler genellikle üzerinde sarı şeritler bulunan siyah tişörtler ve üzerinde "Make America Great Again" şapkalar giyiyor.

Bazı üyeler üzerinde "Antifa avlanma izni" yazan miğferler takıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Proud Boys ve bağlı gruplar, son iki yılda, başta Oregon, Washington ve New York'ta olmak üzere, birçok şehirde şiddetli sokak mitinginde Antifa ile karşı karşıya geldi.

Antifa ise ABD'de beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve neo-Nazi anlayışını destekleyen aşırı sağcı gruplara tepki olarak oluştu.

Proud Boys, beyaz üstünlükçü, anti-semitik, ırkçı veya faşist oldukları iddialarını reddediyor.

Kendilerini her şeyden önce muhafazakar olarak görüyorlar. Amerika'yı kurtaracak şeyin muhafazakarlık olduğunu düşünüyorlar.

[Fotoğraf: AP]

Proud Boys, Başkan Donald Trump'ı açıkça destekleyerek nam saldı. Aynı zamanda Trump tarafından da açık şekilde destekleniyorlar.

Grubun mevcut lideri kim?

Proud Boys'un şimdiki lideri Enrique Tarrio.

ABD'de Küba asıllı bir ailenin çocuğu olarak doğdu, iki yıldan fazla süredir aşırılık yanlısı gruba liderlik ediyor.

Tarrio yürüyüşteyken hep aynı kıyafeti giyiyor. Başında beyzbol şapkası, güneş gözlüğü, sarı ve siyah polo tişört ve sırtında kurşun geçirmez yelek...

[Fotoğraf: AFP]

Grubun tüm protestolarında yer alan Tarrio, Washington'daki yürüyüşte yer alamadı.

Çünkü kongre binasının basıldığı günün hemen öncesinde Tarrio'nun Washington'a girişi yasaklandı.

Miami'de ikamet eden Enrique Tarrio, bugün şehre girdikten kısa süre sonra gözaltına alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube, grubu platformlarından yasakladı ve üyeler daha az popüler ağlara yönlendirildi.

Grup sözcüsü kendilerine katılmak isteyenlere ise şu mesajı veriyor:

"Ne renk olduğunuz veya geçmişinizin ne olduğu umurumuzda değil. Amerika'yı seviyorsanız. Sizi bir kardeş olarak görüyoruz"

Proud Boys'u bir nefret grubu olarak tanımlayan bir yasal savunma örgütü olan The Southern Poverty Law Center'a göre grup, "Müslüman karşıtı ve kadın düşmanı söylemiyle" tanınıyor.

SPLC, grubun şiddet eğilimleri hakkında yıllardır uyarılarda bulunuyor.

Sokaktaki şiddetin görünür bir parçası

Proud Boys'un gösterileri sık sık kavgalara ve şiddete dönüştüğü için sosyal huzursuzluğun giderek daha görünür bir parçası haline geldi.

Proud Boys Ağustos ayında Michigan, Kalamazoo'da aşırı sağ karşıtı grupla karşı karşıya gelince kolluk kuvvetlerinin devreye girmesini gerektiren kavgalar yaşandı.

Geçen hafta sonu Portland, Oregon'da yüzlerce insan Proud Boys tarafından düzenlenen bir miting için toplandı.

Kolluk kuvvetleri mitingin ciddi bir şiddet olmadan sona erdiğini söylese de, videolarda mitingde ciddi şiddet olayları yaşandığı görüldü.