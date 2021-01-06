Amerika Birleşik Devleti'nde başkanlık seçimleri bitti ancak tartışma bitmedi.

Seçim sonuçlarının kesinleştirileceği kongre oturumu öncesinde Başkan Donald Trump yanlıları sokağa çıkıyor.

Trump destekçileri, başkent Washington'da büyük bir gösteriye hazırlanıyor.

"Trump için Yürü" adı verilen gösteri için geniş güvenlik önlemleri alındı. Ulusal Muhafız birlikleri bölgeye çağrıldı.

Beyaz Saray ve Kongre arasındaki yolların tamamına yakını araç trafiğine kapatıldı.

Gösteriyi aşırı sağcı grup Proud Boys düzenliyor. Grubun lideri Enrique Tarrio'nun kente girmesi yasaklandı.

Polis teşkilatı da "Kentimize silahlanarak gelme niyetinde olanlar var" açıklaması yaptı.

Başkan Trump ise sosyal medya hesabından taraftarlarını gösteriye çağırdı.

“Orada olacağım" dedi, "Bu Tarihi bir gün!” ifadesini kullandı. Trump, gösteride konuşma yapacağını duyurdu.