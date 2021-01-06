Bakanlık, söz konusu alımın Avrupa Birliği vasıtasıyla yapılacağını bildirdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün Moderna aşısına onay vermişti.

Aşı, AB Komisyonu'nun EMA'nın kararını tasdik etmesi halinde Avrupa'da kullanılabilecek.

Can kaybı 36 bini geçti

Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1019 artarak 36 bin 537'ye ulaştı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 21 bin 237 artışla 1 milyon 808 bin 647'yi buldu.