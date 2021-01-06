Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 15:17Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın aşısını onayladı
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li Moderna şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısına onay verdi.
Aşının Avrupa'da kullanılabilmesi için ayrıca, AB Komisyonu'nun onayından geçmesi gerekiyor.
AB Komisyonu'nun kısa süre içerisinde kararı bildirmesi bekleniyor.
EMA, onay verdiği Moderna aşısının 28 gün aralıkla iki doz halinde verilmesi gerektiğini açıkladı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Son Dakika
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