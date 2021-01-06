Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi
[Fotoğraf: Reuters]
İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbet bırakılma talebini reddetti.
Hakim Vanessa Baraitser, Assange'ın, serbest kalması halinde temyiz duruşmasına gelmeme ihtimaline dikkat çekti.
Mahkeme, 2 gün önce de Assange'ın ABD'ye iadesini reddetmişti.
ABD'nin gizli belgelerini yayımlamıştı
Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.
ABD'ye iade edilmemek için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Assange, burada 7 yıl yaşadıktan sonra İngiliz güvenlik güçlerince tutuklanarak cezaevine konmuştu.
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