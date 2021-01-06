South China Morning Post'un haberine göre Pompeo, hafta başında Twitter'da Çin'in Kuzey Kutup bölgesinde yakın olduğu iddiasına "komünist bir kurgu" yorumunu yaparak Çin'in Kuzey Kutup Dairesi'nden 1450 kilometre uzakta olduğunu gösteren bir harita paylaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD Dışişleri Bakanı'nın yorumunu, ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine atıfta bulunarak, "Bay Pompeo mesafeleri hesaplama konusunda fena değil. Çin'in Kuzey Kutup Dairesinden 1450 kilometre uzakta olduğunu hesapladığına göre, hiç ABD ile Güney Çin Denizi arasındaki mesafeyi de ölçtü mü?" sözleriyle eleştirdi.

Güney Çin Denizi'nin ABD'den 13 bin 357 kilometre uzakta olduğuna işaret eden Hua, "Böylesi bir mesafeye rağmen ABD, yıl boyunca kesintisiz biçimde defalarca tatbikat ve yakın keşif için Güney Çin Denizi'ne savaş gemileri ve uçak gönderdi." dedi.

Güney Çin Denizi sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Su altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.