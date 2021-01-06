Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 283 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 55 bin 830'a, vaka sayısı da 1 milyon 261 bin 903'e yükseldi.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 780'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 40 bin 521'e ulaştığını söyledi.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 7 milyon 939 bin 633 olduğunu kaydetti.