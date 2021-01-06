Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da son 24 saatte virüs sebebiyle 82 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 artarak, 55 bin 830'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 283 vaka tespit edildiğini açıkladı.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 55 bin 830'a, vaka sayısı da 1 milyon 261 bin 903'e yükseldi.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 780'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 40 bin 521'e ulaştığını söyledi.
Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 7 milyon 939 bin 633 olduğunu kaydetti.
Etiketler: İran Koronavirüs
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