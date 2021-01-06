Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçilen Joe Biden 20 Ocak'ta göreve başlayacak.

Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na Jake Sullivan'ı getireceğini daha önce açıkladı.

Ekibin diğer üyeleri ise henüz bilinmiyor.

"Obama'nın çalıştığı isimlerle çalışacak"

New York Times gazetesi, özellikle de İran ve Rusya konularında Biden'ın ulusal güvenlik ekibinde Obama döneminde görev yapmış isimlerle çalışmayı planladığını yazdı.

Biden'ın, eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin özel kalemi Jon Finer'ı ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı, İran nükleer müzakerelerini yürüten Wendy Sherman'ı ise dışişleri bakan yardımcısı yapması bekleniyor.

Sherman'ın, bu göreve getirilmesi durumunda Trump'ın çekildiği İran nükleer anlaşmasına geri dönülmesinde önemli rol oynayacağı kaydediliyor.

Rusya'ya karşı sert bir tutum alması beklenen Biden'ın, Dışişleri Bakanlığında Rusya ile ilişkileri yürüten eski kariyer diplomatı Victoria Nuland'ı ise siyasi işlerden sorumlu müsteşarlık görevine getireceği belirtiliyor.

Nuland, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert eleştiriler yönelten bir isim olarak öne çıkıyor.

Biden'ın ayrıca Obama'nın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika masasının başına getireceği tahmin ediliyor.