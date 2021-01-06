Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından bu yana 1 milyon 814 bin 565 vakanın tespit edildiği ve 37 bin 180 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı bir krematoryum merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

Alman medyası, Meissen kentindeki bir krematoryumun COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerdeki artış nedeniyle tam kapasiteli çalıştığı görüldü.

Krematoryuma her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geldiğini söyleyen çalışanlar, “Endişeliyiz. Her ay yüzlerce insan geliyor, uzun süredir oturup dinlendiğimizi hatırlamıyorum” dedi.