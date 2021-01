3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri, Kongre binasının dışında protesto gösterilerine başladı.

Saat 13.20

Kongre binası yakınlarındaki göstericiler, polisin ikazlarına rağmen binaya doğru ilerlemeye başladı.

Polis, göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandı.

Kalabalık, barikatları aşmaya çalıştı.

[Fotoğraf: AP]

Trump: Pes etmeyeceğim

Trump, destekçilerine yaptığı konuşmada, seçimleri asıl kazananın kendisi olduğunu savunarak, "Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim" dedi.

"Aranızda Joe Biden'ın 80 milyon oyu gerçekten aldığına inanan var mı? Bunlar bilgisayarda üretilen 80 milyon oy" diyen Trump, bu sözleriyle tansiyonu daha da yükseltti.

[Fotoğraf: AP]

13.55

Washington polisi, göstericilerin sayısının artmasıyla Kongre binasında bulunanlara tahliye çağrısı yaptı.

14.20

Teksas Senatörü Ted Cruz, "ABD demokrasisinin krizde olduğunu" ve "çok sayıda kişinin seçimin hileli olduğunu düşündüğünü" söyledi.

Cruz, 10 günlük bir "acil durum denetimi" yapılması için komisyon kurulması çağrısı yaptı.

Kapılar kilitlendi

Aynı dakikalarda, göstericiler Kongre binasının önüne kurulan barikatları aştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Binada bulunan gazeteciler, basın ofisinde kalmaları yönünde uyarıldı. Güvenlik amacıyla kapılar kilitlendi.

Polis, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Seçim sonuçlarına ilişkin görüşmeler askıya alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

14.40: Sokağa çıkma yasağı duyuruldu

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan etti.

14.45: Senatörler tahliye ediliyor

Göstericilerin Kongre binasına girmesinin ardından tahliye operasyonu başladı.

Çok sayıda senatör ile personel, güvenlik güçleri eşliğinde binadan çıkarıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

14.47: Trump'tan itidal çağrısı

Donald Trump, olayların büyümesi üzerine, göstericilere sakin kalmaları ve güvenlik güçlerini desteklemeleri çağrısı yaptı.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!