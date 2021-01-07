3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri, Kongre binasının dışında protesto gösterilerine başladı.

Saat 13.20

Kongre binası yakınlarındaki göstericiler, polisin ikazlarına rağmen binaya doğru ilerlemeye başladı.

Polis, göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandı.

Kalabalık, barikatları aşmaya çalıştı.

[Fotoğraf: AP]

Trump: Pes etmeyeceğim

Trump, destekçilerine yaptığı konuşmada, seçimleri asıl kazananın kendisi olduğunu savunarak, "Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim" dedi.

"Aranızda Joe Biden'ın 80 milyon oyu gerçekten aldığına inanan var mı? Bunlar bilgisayarda üretilen 80 milyon oy" diyen Trump, bu sözleriyle tansiyonu daha da yükseltti.

[Fotoğraf: AP]

13.55

Washington polisi, göstericilerin sayısının artmasıyla Kongre binasında bulunanlara tahliye çağrısı yaptı.

14.20

Teksas Senatörü Ted Cruz, "ABD demokrasisinin krizde olduğunu" ve "çok sayıda kişinin seçimin hileli olduğunu düşündüğünü" söyledi.

Cruz, 10 günlük bir "acil durum denetimi" yapılması için komisyon kurulması çağrısı yaptı.

Kapılar kilitlendi

Aynı dakikalarda, göstericiler Kongre binasının önüne kurulan barikatları aştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Binada bulunan gazeteciler, basın ofisinde kalmaları yönünde uyarıldı. Güvenlik amacıyla kapılar kilitlendi.

Polis, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Seçim sonuçlarına ilişkin görüşmeler askıya alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

14.40: Sokağa çıkma yasağı duyuruldu

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan etti.

14.45: Senatörler tahliye ediliyor

Göstericilerin Kongre binasına girmesinin ardından tahliye operasyonu başladı.

Çok sayıda senatör ile personel, güvenlik güçleri eşliğinde binadan çıkarıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

14.47: Trump'tan itidal çağrısı

Donald Trump, olayların büyümesi üzerine, göstericilere sakin kalmaları ve güvenlik güçlerini desteklemeleri çağrısı yaptı.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

14.50: Göstericiler kürsüde

Göstericiler Senato'ya girdi.

Kürsüye çıkan bir gösterici "Trump seçimi kazandı" diye bağırdı. Bazıları ise ziyaretçi kabul bölümüne girdi.

[Fotoğraf: AFP]

15.10: Trump'a baskı artıyor

Çok sayıda kişi, Donald Trump'a göstericileri durdurma çağrısı yaptı.

Onlardan biri, Trump'ın Eski İletişim Direktörü Alyssa Farah, göstericilerin sadece Trump'ı dinleyeceğini belirterek ABD Başkanı'ndan yaşananları kınamasını istedi.

Trump'ın Eski Özel Kalemi Mick Mulvaney ise "Başkan'ın tweeti yeterli değil. Olanları şimdi durdurabilir ve tam olarak da bunu yapmalı. İnsanlara eve gitmelerini söyle." paylaşımında bulundu.

15.15: Ulusal Muhafız takviyesi istendi

Olayların durulmaması üzerine, Kongre binasına 200 Ulusal Muhafız daha talep edildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Trump yeni tweetinde, "Kongre'deki herkesi barışçıl kalmaya çağırıyorum. Şiddet yok! Unutmayın, Biz kanun ve düzenin partisiyiz." ifadelerini kullandı.

15.30: Silahlar ateşlendi

Kongre binasında silahla vurulan bir kadın, hastaneye kaldırıldı.

Federal Koruma Servisi ve Gizli Servis görevlilerinden oluşan destek ekibi, Kongre binasına doğru harekete geçti.

[Fotoğraf: Reuters]

15.40: "Muz cumhuriyeti" benzetmesi

Cumhuriyetçi kanattan çok sayıda delege, Donald Trump'a tansiyonu düşürmesi yönünde çağrı yaptı.

Wisconsin Delegesi Mike Gallagher, paylaştığı video mesajında "İzlediğimiz şey, muz cumhuriyeti saçmalığı" ifadesini kullandı.

15.50: Trump'tan Ulusal Muhafızlara talimat

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar, diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

16.00: Binden fazla muhafız göreve hazır

Pentagon, 1100 civarındaki Ulusal Muhafızın seferber edildiğini açıkladı.

16.05: Mike Pence uyardı: Kovuşturma yapılacak

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, göstericilere "Kongre binasını derhal terk edin" çağrısı yaptı.

Pence, Twitter'daki paylaşımında, "Meclisimize yapılan bu saldırı hoş görülmeyecek ve olaylara karışanlara geniş kapsamlı kovuşturma yapılacak." ifadesini kullandı.

16.10: Biden, Trump'a seslendi

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.

16.35: Patlayıcı paniği

Güvenlik yetkilileri, Kongre binası yakınlarında en az 1 patlayıcının bulunduğunu açıkladı.

Patlayıcı, tehdit oluşturmadan etkisiz hale getirildi.

16.40: Trump'tan video mesaj

Trump, Twitter hesabından bir video mesaj paylaştı. Mesajda, "Acınız var, biliyorum. Ancak şimdi eve dönmelisiniz." dedi.

“Kongre binasından ayrılın, evlerinize dönün.”



ABD Başkanı Donald Trump destekçilerine seslendi.https://t.co/aeI5jiAPMx pic.twitter.com/NLFEziY7st — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2021

17.05: Farklı eyaletlerde hareketlilik

Trump destekçileri Minnesota, Georgia ve Oklahoma'da da sokaklara çıktı.

Göstericiler, başkanlık seçimlerinde Trump'ın oylarının çalındığını savunarak, "Çalmayı durdur" sloganları attı.

[Oklahoma | Fotoğraf: AP]

17.25: Gözaltında 13 kişi

Washington D.C. polisi, şu ana kadar 13 kişinin gözaltına alındığını ve en az 5 silahın ele geçirildiğini açıkladı.

17.30: Polis, göstericilere karşı gaz kullanıyor

Sokağa çıkma yasağının başlamasına yarım saat kala, Kongre binası önünden ayrılmayan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale edildi.

[Fotoğraf: Reuters]

17.50: Kongre binası güvende

Yetkililer, yaklaşık 4 saatlik işgalin ardından Kongre binasının güvende olduğunu duyurdu.

Haber, delegeler tarafından alkışlarla karşılandı.

18.00: Sokağa çıkma yasağı başladı

Washington D.C.'de sokağa çıkma yasağı resmen başladı.