Trump destekçileri Kongre'yi bastı, Washington karıştı: İşte ABD'de yaşananlar
ABD’de, başkanlık seçim sonuçlarını protesto eden Trump destekçileri, Kongre binasını işgal etti. Washington'da yaşananlar, ayrıntılarıyla haberimizde...
3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri, Kongre binasının dışında protesto gösterilerine başladı.
Saat 13.20
Kongre binası yakınlarındaki göstericiler, polisin ikazlarına rağmen binaya doğru ilerlemeye başladı.
Polis, göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandı.
Kalabalık, barikatları aşmaya çalıştı.
Trump: Pes etmeyeceğim
Trump, destekçilerine yaptığı konuşmada, seçimleri asıl kazananın kendisi olduğunu savunarak, "Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim" dedi.
"Aranızda Joe Biden'ın 80 milyon oyu gerçekten aldığına inanan var mı? Bunlar bilgisayarda üretilen 80 milyon oy" diyen Trump, bu sözleriyle tansiyonu daha da yükseltti.
13.55
Washington polisi, göstericilerin sayısının artmasıyla Kongre binasında bulunanlara tahliye çağrısı yaptı.
14.20
Teksas Senatörü Ted Cruz, "ABD demokrasisinin krizde olduğunu" ve "çok sayıda kişinin seçimin hileli olduğunu düşündüğünü" söyledi.
Cruz, 10 günlük bir "acil durum denetimi" yapılması için komisyon kurulması çağrısı yaptı.
Kapılar kilitlendi
Aynı dakikalarda, göstericiler Kongre binasının önüne kurulan barikatları aştı.
Binada bulunan gazeteciler, basın ofisinde kalmaları yönünde uyarıldı. Güvenlik amacıyla kapılar kilitlendi.
Polis, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.
Seçim sonuçlarına ilişkin görüşmeler askıya alındı.
14.40: Sokağa çıkma yasağı duyuruldu
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan etti.
14.45: Senatörler tahliye ediliyor
Göstericilerin Kongre binasına girmesinin ardından tahliye operasyonu başladı.
Çok sayıda senatör ile personel, güvenlik güçleri eşliğinde binadan çıkarıldı.
14.47: Trump'tan itidal çağrısı
Donald Trump, olayların büyümesi üzerine, göstericilere sakin kalmaları ve güvenlik güçlerini desteklemeleri çağrısı yaptı.
Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021
14.50: Göstericiler kürsüde
Göstericiler Senato'ya girdi.
Kürsüye çıkan bir gösterici "Trump seçimi kazandı" diye bağırdı. Bazıları ise ziyaretçi kabul bölümüne girdi.
15.10: Trump'a baskı artıyor
Çok sayıda kişi, Donald Trump'a göstericileri durdurma çağrısı yaptı.
Onlardan biri, Trump'ın Eski İletişim Direktörü Alyssa Farah, göstericilerin sadece Trump'ı dinleyeceğini belirterek ABD Başkanı'ndan yaşananları kınamasını istedi.
Trump'ın Eski Özel Kalemi Mick Mulvaney ise "Başkan'ın tweeti yeterli değil. Olanları şimdi durdurabilir ve tam olarak da bunu yapmalı. İnsanlara eve gitmelerini söyle." paylaşımında bulundu.
15.15: Ulusal Muhafız takviyesi istendi
Olayların durulmaması üzerine, Kongre binasına 200 Ulusal Muhafız daha talep edildi.
Trump yeni tweetinde, "Kongre'deki herkesi barışçıl kalmaya çağırıyorum. Şiddet yok! Unutmayın, Biz kanun ve düzenin partisiyiz." ifadelerini kullandı.
15.30: Silahlar ateşlendi
Kongre binasında silahla vurulan bir kadın, hastaneye kaldırıldı.
Federal Koruma Servisi ve Gizli Servis görevlilerinden oluşan destek ekibi, Kongre binasına doğru harekete geçti.
15.40: "Muz cumhuriyeti" benzetmesi
Cumhuriyetçi kanattan çok sayıda delege, Donald Trump'a tansiyonu düşürmesi yönünde çağrı yaptı.
Wisconsin Delegesi Mike Gallagher, paylaştığı video mesajında "İzlediğimiz şey, muz cumhuriyeti saçmalığı" ifadesini kullandı.
15.50: Trump'tan Ulusal Muhafızlara talimat
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar, diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz." ifadelerini kullandı.
16.00: Binden fazla muhafız göreve hazır
Pentagon, 1100 civarındaki Ulusal Muhafızın seferber edildiğini açıkladı.
16.05: Mike Pence uyardı: Kovuşturma yapılacak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, göstericilere "Kongre binasını derhal terk edin" çağrısı yaptı.
Pence, Twitter'daki paylaşımında, "Meclisimize yapılan bu saldırı hoş görülmeyecek ve olaylara karışanlara geniş kapsamlı kovuşturma yapılacak." ifadesini kullandı.
16.10: Biden, Trump'a seslendi
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.
16.35: Patlayıcı paniği
Güvenlik yetkilileri, Kongre binası yakınlarında en az 1 patlayıcının bulunduğunu açıkladı.
Patlayıcı, tehdit oluşturmadan etkisiz hale getirildi.
16.40: Trump'tan video mesaj
Trump, Twitter hesabından bir video mesaj paylaştı. Mesajda, "Acınız var, biliyorum. Ancak şimdi eve dönmelisiniz." dedi.
“Kongre binasından ayrılın, evlerinize dönün.”— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2021
ABD Başkanı Donald Trump destekçilerine seslendi.https://t.co/aeI5jiAPMx pic.twitter.com/NLFEziY7st
17.05: Farklı eyaletlerde hareketlilik
Trump destekçileri Minnesota, Georgia ve Oklahoma'da da sokaklara çıktı.
Göstericiler, başkanlık seçimlerinde Trump'ın oylarının çalındığını savunarak, "Çalmayı durdur" sloganları attı.
17.25: Gözaltında 13 kişi
Washington D.C. polisi, şu ana kadar 13 kişinin gözaltına alındığını ve en az 5 silahın ele geçirildiğini açıkladı.
17.30: Polis, göstericilere karşı gaz kullanıyor
Sokağa çıkma yasağının başlamasına yarım saat kala, Kongre binası önünden ayrılmayan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale edildi.
17.50: Kongre binası güvende
Yetkililer, yaklaşık 4 saatlik işgalin ardından Kongre binasının güvende olduğunu duyurdu.
Haber, delegeler tarafından alkışlarla karşılandı.
18.00: Sokağa çıkma yasağı başladı
Washington D.C.'de sokağa çıkma yasağı resmen başladı.