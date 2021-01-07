Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 02:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Twitter, Trump'ın paylaşımlarını sildi
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın üç paylaşımını, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle sildi.
Trump, silinen bir tweetinde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bunlar, kutsal bir seçim zaferi, çok uzun süredir kötü ve haksız muamele gören büyük yurtseverlerden böylesine kabaca ve acımasızca alındığında yaşanan olaylardır. Sevgiyle ve huzur içinde eve gidin. Bugünü sonsuza dek hatırlayın!"
Silinen diğer iki paylaşımdan birinde ise video mesaj yer alıyordu.
Etiketler: ABD Donald Trump
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