Trump, silinen bir tweetinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunlar, kutsal bir seçim zaferi, çok uzun süredir kötü ve haksız muamele gören büyük yurtseverlerden böylesine kabaca ve acımasızca alındığında yaşanan olaylardır. Sevgiyle ve huzur içinde eve gidin. Bugünü sonsuza dek hatırlayın!"

Silinen diğer iki paylaşımdan birinde ise video mesaj yer alıyordu.