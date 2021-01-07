Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 02:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı
[Fotoğraf: Reters]
ABD'nin başkenti Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı.
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurmuştu.
Medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışında kalan herkesin sokağa çıkması yasaklandı.
Trump yanlıları Kongre'yi bastı, silahlar çekildi
ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.
Olaylar nedeniyle Kongredeki oturuma ara verildi, Kongre üyelerinden güvenli bir yere geçmeleri istenmiş, oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı.
Olaylar sırasında bir kadın başından yaralanarak hayatını kaybetti.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Beyaz Saray Donald Trump Son Dakika
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