Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'dan ilk açıklama: Demokrasimiz saldırı altında
ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Kongre Binası’nda çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında" dedi.
Joe Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı.
Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasayı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum" dedi.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Joe Biden
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