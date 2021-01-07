Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere Başbakanı Johnson: ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl devri hayati öneme sahip
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'deki olaylara ilişkin, "ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip" açıklamasında bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklama yaptı.
Kongredeki olayları "utanç verici" olarak nitelendiren Johnson, ABD'nin dünya çapında demokrasiyi savunduğunu kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip" sözlerini kullandı.
Etiketler: ABD Boris Johnson İngiltere
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