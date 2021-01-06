Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri: Washington'daki görüntüler şoke edici
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." dedi.
Stoltenberg, göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olaylar hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri NATO Son Dakika
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