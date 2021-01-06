Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkan Yardımcısı Pence'den "itidal" çağrısı
[Fotoğraf: AA]
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak, şiddet olaylarının hoş görülmeyeceğini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada, "ABD Kongresindeki şiddet ve yıkım hemen durmalı. Bu olaylarda yer alan herkes güvenlik güçlerine saygı duymalı ve hemen binayı terk etmeli" sözlerini kullandı.
Barışçıl protestoların her Amerikalının hakkı olduğunun altını çizen Pence, "Ancak Kongre binamıza saldırı hoş görülmeyecektir ve bu olayda yer alan herkes kanun önünde hesap verecektir" paylaşımında bulundu.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri
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