Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 13:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bill Gates, ABD'nin en büyük toprak sahibi oldu
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 132 milyar dolarlık servetine 1 milyon dönümü aşan araziyi ekledi; ABD'nin en büyük toprak sahibi oldu.
Gates, Washington'dan Florida'ya 18 eyalette, 1 milyon dönümden fazla arazi aldı.
Gates'in portföyünde 979 bin dönüm tarım arazisi ve 109 bin dönüm civarında diğer kullanım arazileri yer alıyor.
Yatırımın amacı henüz bilinmiyor
ABD'li milyarderin, bu kadar fazla tarım arazisine neden yatırım yaptığı henüz net olarak bilinmiyor.
Ancak yatırımın iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.
Etiketler: ABD
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