Gates, Washington'dan Florida'ya 18 eyalette, 1 milyon dönümden fazla arazi aldı.

Gates'in portföyünde 979 bin dönüm tarım arazisi ve 109 bin dönüm civarında diğer kullanım arazileri yer alıyor.

Yatırımın amacı henüz bilinmiyor

ABD'li milyarderin, bu kadar fazla tarım arazisine neden yatırım yaptığı henüz net olarak bilinmiyor.



Ancak yatırımın iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.