Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlıkça yapımı sürdürülen AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun "Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni"nde konuştu.

"Ankara'da metro hattı uzunluğunu 4,5 kat artırdık"

Bakanlıkça 2010'da metro hatları devralınmadan önce, Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattına sahip olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu hattın üzerine, bugüne kadar Bakanlığımızca tamamlanan 77,2 kilometrelik uzunluğundaki dört hatla, Ankara'daki metro hatlarının uzunluğu, 4,5 kat artarak 100,3 kilometreye ulaştı." dedi.

"Proje ile Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlanacak"

Ankara'da 36 kilometrelik Sincan-Kayaş arasındaki Başkentray'ın 2018'de, 16,6 kilometrelik Kızılay-Çayyolu Metrosu'nun ve 15,4 kilometrelik Batıkent-Sincan Metrosunun 2014'te, 9,2 kilometrelik Keçiören-AKM Metrosu'nun da 2017'de hizmete açıldığını anlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"3 istasyon, 3,3 kilometrelik tünel hattından oluşan ve toplam proje bedeli 1 milyar 142 milyon lira olan AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nu 2022 sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Projenin tamamlanmasıyla Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlanacak. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu'nda vatandaşlarımız YHT Gar'a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu'nda ise M1 hattına, Başkentray'a aktarma yapılabilecek. Son istasyon olan Kızılay İstasyonundan, Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metrolarına aktarma yapılabilecek."

Bugün başlatılacak kazı çalışmasıyla kalan 500 metrelik bölümü tamamlayarak, 30 - 35 gün sonra Kızılay'a varacaklarını anlatan Karaismailoğlu, Ankara'ya ve Ankaralılara hizmetin en iyisini, en kısa sürede sunmak istediklerini belirtti.

"Bakanlık olarak metro projelerini hayata geçiriyoruz"

Karaismailoğlu, şehir içinde raylı sistemlerinin payını artırmak için Bakanlık olarak metro projelerini hayata geçirdiklerini söyledi:

"Türkiye genelinde, 12 ilde toplam 812 kilometreye yakın raylı sistem bulunmaktadır. Bakanlığımızca yapımı tamamlanarak hizmete açılan toplam 312 kilometrelik raylı hatlar günlük 6 milyon 555 bin, yılda da 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşıma kapasitesine sahiptir."

"İstanbul'daki metro inşa çalışmaları sürüyor"

İstanbul'da 91 kilometre uzunluğunda metro inşaatı çalışmasının sürdürüldüğünü dile getiren Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantıları ile Başakşehir Çam-Sakura Şehir Hastanesi hatlarını yıl sonu itibarıyla bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.