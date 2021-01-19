Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yük taşıyan araç şoförlerinin trafik ihlallerini önlemek amacıyla 16-17-18 Ocak’ta ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.

Denetimlerde, 53 bin 302 araç ve sürücü kontrol edilirken, 902 sürücünün araçta takoğraf bulundurmadığı, 730 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı belirlendi.

Ekipler, 69 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığını ve 430 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığını tespit etti.

Denetimlerde tespit edilen toplam 5 bin 302 kural ihlaline işlem yapıldı.