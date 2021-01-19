Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yük taşıyan araçlar denetlendi: 5 bin 163 kural ihlali tespit edildi
Yurt genelinde eş zamanlı olarak yük taşıyan araçlar denetlendi. Tespit edilen 5 bin 163 kural ihlaline cezai işlem uygulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yük taşıyan araç şoförlerinin trafik ihlallerini önlemek amacıyla 16-17-18 Ocak’ta ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.
Denetimlerde, 53 bin 302 araç ve sürücü kontrol edilirken, 902 sürücünün araçta takoğraf bulundurmadığı, 730 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı belirlendi.
Ekipler, 69 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığını ve 430 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığını tespit etti.
Denetimlerde tespit edilen toplam 5 bin 302 kural ihlaline işlem yapıldı.
Ülke genelinde eş zamanlı olarak ''Yük Taşıyan Araçların Denetimi'' gerçekleştirildi.https://t.co/DLrYo0wQHp pic.twitter.com/WnNR0iEdCw— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 19, 2021
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
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