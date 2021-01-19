Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif görüşmesinde bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Cevad Zarif İran
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