Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

ÖSYM Başkanı Aygün’den Fethi Toker için taziye mesajı

Yük taşıyan araçlar denetlendi: 5 bin 163 kural ihlali tespit edildi

HDP ve PKK'nın şifreli görüşmesi: Kumaş hazır, terziye gönderiyorum

Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

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