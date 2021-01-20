İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki sağlık çalışanlarının aşılanma bilgisini sosyal medyadan açıkladı

İstanbul'da şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu.

Günaydın İstanbul,



Sağlık çalışanlarımızın aşılanması hızla devam ediyor. Şu ana kadar 150.186 sağlıkçımız aşı oldu.



Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3.703 misafirimiz ve 2.272 görevli arkadaşımız #aşı oldu.



Aşı, #SağlıkİçinHepimizİçin. pic.twitter.com/gn6AM5Ueqf — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 20, 2021

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının aşılanmasının hızla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçımız aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3 bin 703 misafirimiz ve 2 bin 272 görevli arkadaşımız aşı oldu"