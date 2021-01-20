İstanbul'da 150 bini aşkın sağlık çalışanı aşı oldu
İstanbul'da aşılamanın başladığı günden bu yana 150 bin 186 sağlık çalışanı aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinde de 3 bin 703 kişi aşılandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki sağlık çalışanlarının aşılanma bilgisini sosyal medyadan açıkladı
İstanbul'da şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu.
Günaydın İstanbul,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 20, 2021
Sağlık çalışanlarımızın aşılanması hızla devam ediyor. Şu ana kadar 150.186 sağlıkçımız aşı oldu.
Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3.703 misafirimiz ve 2.272 görevli arkadaşımız #aşı oldu.
Aşı, #SağlıkİçinHepimizİçin. pic.twitter.com/gn6AM5Ueqf
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının aşılanmasının hızla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçımız aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3 bin 703 misafirimiz ve 2 bin 272 görevli arkadaşımız aşı oldu"
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