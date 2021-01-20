Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları 5 ila 10 derece altında seyredecek.

Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

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Yağışlı hava devam edecek

Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin zaman zaman kar yağışlı olması tahmin ediliyor.

Marmara'da sıcaklık artıyor

İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji yurt genelinde devam eden soğuk hava nedeniyle buz ve don olaylarının görülebileceğini açıkladı. Yaşana bilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.