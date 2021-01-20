Yenimahalle ilçesindeki bir petrol istasyonuna gece saatlerinde giden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobiliyle yakıt pompasına çarptı.

Kazada, pompayı çevreleyen korkuluklar olası bir faciayı önledi. Sürücü, istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Polis, maskesi olmayan sürücüyü maskesini takması için uyardı. Gözaltına alınan sürücü, Yenimahalle polis merkezine götürüldü.

6 ay ehliyetine el konuldu

Burada yapılan testinde sürücünün 169 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullanmaktan 2 bin lira cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.