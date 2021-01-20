Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Bir kişi halasını rehin aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polislerin bir süre konuştuğu şüpheli, halasını serbest bırakarak kendisini eve kilitledi. Kadın, ambulansta gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra olay yerinden götürüldü.

Annesinin gelmesiyle ikna olan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin, annesinin boşandıktan sonra başka biriyle evlenmesinin ardından psikolojik sıkıntılar yaşadığı, olay yerine annesini istediği ve bu nedenle halasını rehin aldığı açıklandı.