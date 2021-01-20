Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 03:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halasını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde halasını bıçakla rehin alan kişi, ikna edilmesinin ardından gözaltına alındı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Bir kişi halasını rehin aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polislerin bir süre konuştuğu şüpheli, halasını serbest bırakarak kendisini eve kilitledi. Kadın, ambulansta gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra olay yerinden götürüldü.
Annesinin gelmesiyle ikna olan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin, annesinin boşandıktan sonra başka biriyle evlenmesinin ardından psikolojik sıkıntılar yaşadığı, olay yerine annesini istediği ve bu nedenle halasını rehin aldığı açıklandı.
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