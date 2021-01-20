Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 01:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta sıcaklık sıfırın altında 17'ye düştü
[Fotoğraf: AA]
Soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye düştü.
Kentte son günlerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle göller ve göletler donan Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü.
[Fotoğraf: AA]
Bazı kişiler araçlarının soğuk havadan etkilenmemesi için naylon, kilim ve battaniye ile sararak önlem almaya çalıştı.
Soğuk hava etkisini sürdürecek
Meteorolojinin hava tahminlerine göre, kentte soğul havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu Meteoroloji
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