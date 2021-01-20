Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğunu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'de planlı patlatma yapıldığı belirtildi. Patlamanın etkisiyle Büyükeceli gölgesindeki ev ve seralarda meydana gelen zararların tespit çalışmasına yönelik hasar tespit çalışması başlatıldı.

Açıklamada, "Patlatmayla ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

