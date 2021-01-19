Atatürk Bulvarı'nda kendine zarar veren ve ambulansla Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisine getirilen kişi tedavi edilirken hastaneye gelen yakınları kendi aralarında tartışmaya başladı.

Bunun üzerine hasta yakınlarını dışarı çıkarmak isteyen hastanenin özel güvenlik görevlilerinden birine hasta yakını E.U. kafa attı. Bu sırada E.U. kendisine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Abdullah Sağtürk'ü bacağından bıçakladı.

Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı Sağtürk tedavi altına alındı.

Olaydan sonra hastaneye gelen Başhekim Ahmet Yılmaz yaralı güvenlik görevlisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

