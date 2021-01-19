Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaldırımda yürüyen kişinin kafasına buz parçası düştü
İstanbul Şişli'de caddede yürürken kafasına buz parçası düşmesi sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Duatepe Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde yürüyen Türkmenistan uyruklu Babahan A.'nın kafasına bir binanın çatısından kopan buz parçası düştü.
Yaralanan Babahan A'ya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralı, müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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