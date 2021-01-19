Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 10 ilde PKK operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Balıkesir merkezli 10 ilde, PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün finans çalışmaları ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik, hükümlü ve tutuklu terör örgütü üyelerine finans sağladığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Adana, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde, silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.
Etiketler: PKK/KCK
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