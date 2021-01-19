Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman’da organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Karaman'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 41 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 28 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Karaman'da 16 Ocak'ta Konya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği ve 550 polisin katılımıyla 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 10'u kadın 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Suç Örgütü
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