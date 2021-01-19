Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da yangın: 1 ev kullanılamaz hale geldi
Çankırı'nın Orta ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangının başladığı ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Özlü köyünde İhsan Cindemir'e ait ahırda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.
Yangın büyüyerek Cindemir'e ait bitişikteki eve de sıçradı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu, ev de kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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