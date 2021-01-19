Gaziantep Toptancılar Sitesi'ndeki (GATEM) bir gıda firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahaleye başladı.

Alevlerin sitedeki diğer dükkanlara sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangını kontrol altına alınması için çalışmaları sürdürüyor.