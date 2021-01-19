Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bir depoda yangın çıktı
Gaziantep'te bir gıda toptancısının deposunda yangın çıktı.
Gaziantep Toptancılar Sitesi'ndeki (GATEM) bir gıda firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahaleye başladı.
Alevlerin sitedeki diğer dükkanlara sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangını kontrol altına alınması için çalışmaları sürdürüyor.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
Çankırı'da yangın: 1 ev kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz