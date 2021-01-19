Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 21:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van’ın Edremit ve Gürpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, arazide terk edilmiş 2 katırın sırtındaki çuvallarda, 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Gürpınar ve Edremit ilçeleri sınırına operasyon düzenledi.
Operasyonda, arazide terk edilmiş 2 katıra rastlandı. Katırların sırtındaki 5 adet çuvalda yapılan aramada, 126 paket halinde ve ağırlığı 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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