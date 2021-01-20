Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kurallara uymayan sürücüler trafik denetimlerine takıldı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan veya sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden sürücülere ceza uyguladı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.
Trakya Birlik Kavşağındaki denetimlerde sürücü E.K.'ye "Ehliyetsiz araç kullanmak" Yetki belgi bulunmamak", "Muayenesiz araç kullanmak" suçlarından 9 bin 398 lira ceza kesildi. Çekici yardımıyla çekilen araç 2 ay trafikten men edildi.
Mahalle bekçileri de şehrin çeşitli noktalarında denetim yaparak kısıtlamaya uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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