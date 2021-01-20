Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanarak taburcu edilen vatandaşlar, yolları kar ve tipi nedeniyle kapandığından evlerine gidemedi.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Bayazıt Mahallesi'nde yaşayan ve tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilen 55 yaşındaki böbrek hastası Kevser Astam'ı, yakınları eve götürmek istedi.

Bir süre sonra yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan Astam ve yakınları, durumu Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine karla mücadele ekipleri, yoldaki karı temizleyerek Astam ve yakınlarını evlerine ulaştırdı.

Erciş'e 15 kilometre mesafedeki Keklikova Mahallesi'nde yaşayan ve boğazında oluşan ödem nedeniyle hastanede tedavisi tamamlanan 2 yaşındaki Hamza Çiçek de taburcu edildi.

Evlerine gitmek için yola çıkan baba Osman Çiçek ile oğlu, kar ve tipi nedeniyle eve ulaşamayınca belediyeyi arayarak yardım istedi.

Belediyenin karla mücadele ekipleri yolu ulaşıma açarak baba ve oğlunun evlerine gitmelerini sağladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hipertansiyon hastası, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 19 kilometre mesafedeki Adaklı köyünde yaşayan 67 yaşındaki Hanife Han akşam aniden rahatsızlandı.

Hastanın yakınlarının haber verdiği sağlık ekipleri, kardan kapanan yolda ambulansla ilerleyemedi.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerince yürütülen 2 saatlik çalışma sonucu köy yolu ulaşıma açıldı.