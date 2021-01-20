Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 00:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara’daki evsizler otellere yerleştirildi
[Fotoğraf: DHA]
Ankara’da kuvvetli ayaz ve don olayının etkili olması nedeniyle sokakta yaşayan kimsesiz ve evsizler, otellere yerleştirildi.
Ankara’da bir haftadır aralıklarla yağan karın ardından, kuvvetli ayaz, buzlanma ve don olayı kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Aşırı soğuk nedeniyle sokakta kalan kimsesiz ve evsiz kişiler, geceleri donma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Ankara Valiliği'nin anlaşmalı olduğu otel ve pansiyonlar, kapılarını evsiz vatandaşlara açtı. Sıhhiye Köprüsü altında bulunan mescidin kapısı önünde geceyi geçirmeye çalışan 1'i İranlı 3 evsiz seyyar satıcı, bir vatandaşın ihbarı ile polis ekiplerince otele yerleştirildi.
Polislere, maddi durumunun iyi olmadığını bu nedenle otele gitmeyeceğini söyleyen kişi, kendisinden para istenmeyeceği söylenerek ikna edildi.
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