Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü otomobil ile dereye düştü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çiğli ilçesinde polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü, otomobil ile dereye düştü.
Egekent Mahallesi 8826 Sokak'ta Hüseyin Can A, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobil ile kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla dereye düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da tüp patlaması: 2 can kaybı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz